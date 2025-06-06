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Царьград

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Дроны ВСУ атакуют Мичуринск. Вспыхнул пожар: Первышов сообщил о первых пострадавших

Дроны ВСУ атакуют Мичуринск. Вспыхнул пожар: Первышов сообщил о первых пострадавших

Первышов: Из-за атаки БПЛА в Мичуринске пострадали три человека.В ночь с 5 на 6 июня украинские боевики подвергли атаке БПЛА город Мичуринск.

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