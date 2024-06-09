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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Имавов не считает ранней остановку в бою с Каннониром: «Правила говорят, что нужно защищаться все время. Джаред этого не делал»

«Была ли остановка ранней? Абсолютно нет. Работа рефери − решать, способен ли боец продолжать бой. Каннонир получил много ущерба, мог получить еще больше, если бы бой продолжился.

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