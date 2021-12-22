В господдержке нуждаются уже 80% компаний

Такие данные приводит РБК, ссылаясь на опрос ЦСР «Бизнес-климат в России». В основном о необходимости такой поддержки заявляют компании из отраслей легкой и пищевой промышленности, торговли и сферы услуг, тяжелой промышленности, отмечает ЦСР.