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В господдержке нуждаются уже 80% компаний

В господдержке нуждаются уже 80% компаний

Такие данные приводит РБК, ссылаясь на опрос ЦСР «Бизнес-климат в России». В основном о необходимости такой поддержки заявляют компании из отраслей легкой и пищевой промышленности, торговли и сферы услуг, тяжелой промышленности, отмечает ЦСР.

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