Хэмилтон подписал 7-летний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой 9 млн долларов в год

«Нью-Джерси» подписал контракт с защитником Дуги Хэмилтоном. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на семь лет, а его средняя зарплата составит 9 миллионов долларов (общая сумма контракта – 63 млн долларов) Канадец провел 55 матчей за «Каролину» в прошедшем сезоне НХЛ и набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20».