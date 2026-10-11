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Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Перчевская

Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Перчевская

Ушла из жизни актриса театра и кино Наталья Перчевская. Она более полувека прослужила в академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве.

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