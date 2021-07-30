Катя Евлентьева: Пиар – это не просто модное слово

С детства она любила петь, выступать и сочинять мечты. Училась на факультете лингвистики и межкультурной коммуникации, работала переводчиком и преподавала, однако уже на первом курсе университета поняла, что ее призвание – связи с общественностью.
С детства она любила петь, выступать и сочинять мечты. Училась на факультете лингвистики и межкультурной коммуникации, работала переводчиком и преподавала, однако уже на первом курсе университета поняла, что ее призвание – связи с общественностью.
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