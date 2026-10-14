В Москве состоялась встреча с ветеранами специальной военной операции, которые прошли обучение в рамках образовательного проекта «Школа фермера», организованного Минсельхозом РФ и Россельхозбанком при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества».
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