Страна и люди

В Москве состоялась встреча с ветеранами специальной военной операции, которые прошли обучение в рамках образовательного проекта «Школа фермера», организованного Минсельхозом РФ и Россельхозбанком при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества».