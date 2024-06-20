В Париж на Олимпиаду приехали первые спортсмены и были неприятно поражены спартанскими условиями проживания

Вячеслав Rfvtytd

Для меня лично все эти ОИ не интересны стали лет так 20 уже ,как только начались всякие тяжбы по отчуждению заслуженных медалей всякими правдами и неправдами ,всякими допинговыми скандалами ,чем дальше тем больше,затем уже политика стала вмешиваться,а теперь ещё плюс ко всему этому уже и трансгендерная тема пошла,так что это уже не спорт высоких достижений,а сборище клоунов,так что такой цирк нам не нужен.