Сравнительно недавно я уже писал про олимпийскую деревню в Париже. Что специально в промзоне возвели жильё для малоимущих, которое после проведения Игр, по всей видимости, станет пристанищем для огромного числа мигрантов.
В Париж на Олимпиаду приехали первые спортсмены и были неприятно поражены спартанскими условиями проживания
Комментарии
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Балу -
А это точно для олимпийцев, а не для мигрантов?...
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12 час.
Вячеслав Rfvtytd
Для меня лично все эти ОИ не интересны стали лет так 20 уже ,как только начались всякие тяжбы по отчуждению заслуженных медалей всякими правдами и неправдами ,всякими допинговыми скандалами ,чем дальше тем больше,затем уже политика стала вмешиваться,а теперь ещё плюс ко всему этому уже и трансгендерная тема пошла,так что это уже не спорт высоких достижений,а сборище клоунов,так что такой цирк нам не нужен.
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8 час.
Елена Иванова
А спортсмены хотят апартаменты как у арабского падишаха?)))лошади должны отдыхать в стойлах))
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1 час.
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