«Амур» объявил о продлении контракта с Брынцевым на год

Соглашение защитника носит односторонний характер и рассчитано на один сезон. 28-летний Александр Брынцев в регулярном чемпионате-2023/24 провел 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-4».
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