Подведены итоги конкурса на лучшее благоустройство учреждений здравоохранения: среди победителей - ФАП одного из агрогородков Бобруйского районаКак рассказали в областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения, в этом году в конкурсе участвовали 19 учреждений региона.
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