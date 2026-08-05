Сезон винограда нового урожая начался на московских ярмарках

На московских ярмарках стартовал сезон винограда нового урожая. В начале августа ягоды в столицу привозят фермеры из республик Дагестан и Крым, Краснодарского края, а также Ростовской, Тамбовской, Калужской, Липецкой, Орловской и Воронежской областей.