Сезон винограда нового урожая начался на московских ярмарках

На московских ярмарках стартовал сезон винограда нового урожая. В начале августа ягоды в столицу привозят фермеры из республик Дагестан и Крым, Краснодарского края, а также Ростовской, Тамбовской, Калужской, Липецкой, Орловской и Воронежской областей.
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