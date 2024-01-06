Возвращение «Графа»: исповедь сатаниста из Ярославля, расчленившего детей и получившего свободу за участие в СВО Елена ГалицкаяПосле многолетнего заключения, Ярославль встретил обратно Николая Оголобяка, известного как «Граф» — участника известной в 2008 году банды ярославских сатанистов.
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