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«Денвер» заключит двусторонний контракт с Пи Джей Холлом

«Наггетс» договорились с 22-летним бигменом о заключении двустороннего контракта. Холл претендовал на выбор во втором раунде драфта-2024, но в итоге оказался в числе незадрафтованных игроков.

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