Предполагаемая избранница Брэда Питта рассказала правду о романе с ним

Известная американская актриса Андра Дэй, которая сыграла в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей», решила дать комментарий по поводу слухов о ее романе со знаменитым артистом Брэдом Питтом, которые возникли после вручения премии «Оскар».