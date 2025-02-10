Пенсия по выслуге лет в России 2025: кто из граждан имеет право на ее получение Ирэн ОрлонскаяПенсия за выслугу лет доступна только для определённых групп работников, таких как госслужащие, военные и сотрудники, работающие в условиях, вредных для здоровья.