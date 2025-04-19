Эту поездку они запомнят надолго

"Какое пиво посоветуете?" – с любопытством спросили китайские туристы у русского таксиста. В его глазах мелькнул озорной огонек, и он, не задумываясь, выпалил: "Берите "Балтику 9" да "Охоту Крепкую"! Почувствуете русскую душу, так сказать…" .