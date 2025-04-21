Киев требует себе 30% вооружений бундесвера: что ответит Берлин?

Украина требует поставок по ленд-лизу, но возможности Германии небезграничны.Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца сразу после вступления в должность передать ВСУ 150 крылатых ракет Taurus и 30% всей немецкой авиации.
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