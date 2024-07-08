Модель бутс, в которых играл Кроос, переименовали в его честь

Об этом объявила компания «Адидас». Производитель спортивной обуви сообщил через соцсети, что белые бутсы 11pro, которым Тони Кроос отдавал предпочтение практически всю карьеру, теперь будут называться TKpro.
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