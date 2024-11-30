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Адриатическая лига. «Борац» против «Цедевиты-Олимпии», «Партизан» встретится со «Сплитом»

Сербский «Борац» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», сербский «Партизан» встретится с хорватским «Сплитом».

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