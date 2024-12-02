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Несекретные материалы

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Союзники не помогут Сирии: Россия и Иран заняты на других фронтах – Bloomberg

Союзники не помогут Сирии: Россия и Иран заняты на других фронтах – Bloomberg

Прошло четыре года с тех пор, как конфликт в Сирии зашел в тупик. Страна, граничащая с Израилем, Ливаном, Турцией, Ираком и Иорданией, находилась в относительном спокойствии.

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