❄️ Для борьбы с гололедом в Крыму закупили восемь тысяч тонн соли «Сегодня уже завезено восемь тысяч тонн соли и 15 тысяч тонн песка.
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❄️ Для борьбы с гололедом в Крыму закупили восемь тысяч тонн соли «Сегодня уже завезено восемь тысяч тонн соли и 15 тысяч тонн песка.