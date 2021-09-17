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В Уфе скоропостижно скончался экс-замначальника пресс-службы МВД по Башкирии

В Уфе скоропостижно скончался экс-замначальника пресс-службы МВД по Башкирии

Информация о скоропостижной кончине бывшего заместителя начальника отдела информации и общественных связей Министерства внутренних дел по Башкирии, капитана внутренней службы Евгения Гурьянова появилась на странице МВД Башкирии в социальной сети.

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