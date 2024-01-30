Ротенберг, Губерниев, Великая, Алекно, Позднякова, Брусникина, Олюнин вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

Первая часть списка была опубликована в конце декабря, 29 января появилась вторая. Согласно постановлению ЦИК «О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина», в список из 198 человек вошли следующие представители спорта: Роман Ротенберг, главный тренер СКА; Владимир Алекно, экс-тренер сборной России по волейболу; Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию; Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию; Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе; Дмитрий Губерниев, комментатор и ведущий «Матч ТВ»; Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею; Федор Конюхов, известный путешественник и океанский гребец; Николай Олюнин, призер Олимпийских игр в сноуборд-кроссе; София Позднякова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию; Татьяна Покровская, главный тренер сборной России по синхронному плаванию.