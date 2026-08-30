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Царьград

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Минобороны РФ наградило героев 90-й танковой дивизии в зоне СВО

Минобороны РФ наградило героев 90-й танковой дивизии в зоне СВО

В зоне проведения Специальной военной операции прошла церемония награждения военнослужащих 90-й гвардейской танковой дивизии, приуроченная к её 85-летию.

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