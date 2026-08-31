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Мировое обозрение

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Зеленский уволил Валерия Вавринюка с поста главы Госпогранслужбы Украины

Зеленский уволил Валерия Вавринюка с поста главы Госпогранслужбы Украины

Владимир Зеленский уволил главу Государственной пограничной службы Украины Валерия Вавринюка. Оба указа — об отставке и о назначении временно исполняющего обязанности — датированы 31 августа.

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