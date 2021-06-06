Полиция поймала уссурийца, обокравшего соседа по больничной палате

Полиция поймала уссурийца, обокравшего соседа по больничной палате

В полицию поступило заявление 59-летнего  жителя Уссурийска, сообщившего  о краже телефона и хищении денежных средств в больничной палате.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх