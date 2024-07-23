Опубликовано видео задержания дебошира в Кореновске, который напал на полицейского и спровоцировал уличное шествие

Опубликовано видео задержания дебошира в Кореновске, который напал на полицейского и спровоцировал уличное шествиеКореновским следственным отделом СКР продолжается расследование уголовного дела по применению насилия против сотрудника полиции (ст.
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