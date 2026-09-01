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Праздники и школьные чаты: эксперт Дворянский рассказал, как мошенники подстраиваются под календарь россиян

Праздники и школьные чаты: эксперт Дворянский рассказал, как мошенники подстраиваются под календарь россиян

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Российские компании и госучреждения все чаще сталкиваются с попытками фишингового обмана, однако сами злоумышленники не изобретают новых схем, а лишь подстраивают старые под актуальные инфоповоды.

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