Комплексный путь. Что стимулирует и тормозит коттеджную застройку вблизи Барнаула

Частное домостроение, набрав обороты, может также резко снизить темпы развития. Причин этому несколько Ввод малоэтажного жилья в Алтайском крае бьет рекорды: еще несколько лет назад доля частных домов в общем объеме строительства составляла 12%.
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