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Леонид Соломатин покинул должность Главного федерального инспектора по Орловской области

Леонид Соломатин покинул должность Главного федерального инспектора по Орловской области

Главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин ушёл в отставку. Как стало известно ОрелТаймс, на данный момент место в аппарате полномочного представителя Президента в ЦФО по нашему региону вакантно.

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