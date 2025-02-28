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Мир пытается понять последствия перепалки Зеленского и Трампа

Мир пытается понять последствия перепалки Зеленского и Трампа

«Бизнес FM» попросила экспертов прокомментировать произошедшее. Одни эксперты полагают, что следствием публичного скандала в Белом доме станет интенсификация боевых действий между Россией и Украиной, другие считают, что план Трампа по урегулированию конфликта просто ненадолго поставлен на паузуВстреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме закончилась перепалкой на повышенных тонах.

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