В Украине раскрыли особенности российских дронов-камикадзе «Молния» с искусственным интеллектом

По словам Бескремотова, эти ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут самостоятельно выполнять задачи на различных территориях без необходимости дополнительных сигналов спутниковой навигации.
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