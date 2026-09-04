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Регионы России

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В Украине раскрыли особенности российских дронов-камикадзе «Молния» с искусственным интеллектом

В Украине раскрыли особенности российских дронов-камикадзе «Молния» с искусственным интеллектом

По словам Бескремотова, эти ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут самостоятельно выполнять задачи на различных территориях без необходимости дополнительных сигналов спутниковой навигации.

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