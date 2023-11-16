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Игорь Егоров о судьях из Саудовской Аравии и Катара в РПЛ: «Это арбитры третьего света. Лучше бы верблюдов в зоопарк пригласили»

Игорь Егоров о судьях из Саудовской Аравии и Катара в РПЛ: «Это арбитры третьего света. Лучше бы верблюдов в зоопарк пригласили»

«Судьи из Саудовской Аравии и Катара — это арбитры третьего света. Не знаю, какие матчи они будут обслуживать и что.

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