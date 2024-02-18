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Авдеевский антикриз

Авдеевский антикриз

В чем состоит антикриз противника после катастрофического поражения в битве за Авдеевку.1. Авдеевка не важна, ее значение преувеличено.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Был мощный укрепрайон, но авиабомбы делают свое хорошее дело! Побольше авиабомб, разных по мощности.
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15 час.
Silver Kont
И &quot;Тосочек&quot; поболее!
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15 час.
Юрий Николаев
Мариуполь, Артёмовск, Авдеевка_____ Да эти города не важны, они ничего не стоят! Дальше ( УВЕРЕН) будет Харьков, Николаев, Одесса потом Киев и то же скажут ____ Да зачем нам эти города, в них не было никакой ценности, А ВОТ ЛЬВОВ____Это да. Но и его потеряют. ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ &quot;ТОВАРИЩИ&quot;!!!
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4 час.

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