Авдеевский антикриз

Юрий Николаев

Мариуполь, Артёмовск, Авдеевка_____ Да эти города не важны, они ничего не стоят! Дальше ( УВЕРЕН) будет Харьков, Николаев, Одесса потом Киев и то же скажут ____ Да зачем нам эти города, в них не было никакой ценности, А ВОТ ЛЬВОВ____Это да. Но и его потеряют. ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ "ТОВАРИЩИ"!!!