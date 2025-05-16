Более 11 000 смарт-кошельков авторизовано после апгрейда Pectra в сети Ethereum

Спустя неделю после запуска масштабного обновления Pectra количество авторизаций смарт-аккаунтов по стандарту EIP-7702 превысило 11 000, что свидетельствует о высоком интересе к новым функциям со стороны криптобирж, кошельков и децентрализованных приложений (dApps).
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