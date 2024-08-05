Задержка в очереди фур на выезд из России в Литву превысила 150 часов

Отставание времени прохождения границы от зарезервированного в электронной очереди грузового транспорт на выезд из России в Литву на МАПП Чернышевское достигло 151 часа, следует из данных, опубликованных 5 августа в соответствующем Telegram-канале для отслеживания оперативной информации.
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