Задержка в очереди фур на выезд из России в Литву превысила 150 часов

Отставание времени прохождения границы от зарезервированного в электронной очереди грузового транспорт на выезд из России в Литву на МАПП Чернышевское достигло 151 часа, следует из данных, опубликованных 5 августа в соответствующем Telegram-канале для отслеживания оперативной информации.