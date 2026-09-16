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Сигнал краткосрочных держателей может указывать на завершение медвежьего рынка Bitcoin

Краткосрочные держатели биткоина (STH) впервые после рыночного пика на протяжении длительного времени удерживают монеты преимущественно в прибыли.

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