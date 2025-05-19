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Русская весна

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Жуткие кадры: в Одессе военкомы избили свою жертву и бросили умирать (ВИДЕО)

Жуткие кадры: в Одессе военкомы избили свою жертву и бросили умирать (ВИДЕО)

В Одессе прохожие сняли кадры с мужчиной, который на тротуаре бьётся в конвульсиях, видно его избитое лицо.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Нужно СПАСАТЬ ОДЕССИТОВ!!!   Одесса - русский город!!   Всегда им был!!!
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13 час.
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