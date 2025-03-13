Причины желудочно-кишечного кровотечения: что стоит знать каждому Ирэн ОрлонскаяКровотечения пищеварительного тракта представляют собой серьезные медицинские состояния, которые свидетельствуют о повреждении сосудов в органах данной системы.
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