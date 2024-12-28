Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который ранееГенеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который ранее рассказал, что выяснил о долге «Крыльев Советов» в размере 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе» в российской Премьер-лиге.