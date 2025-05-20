Под Саратовом накрыли банду: выходцы из среднеазиатских государств помогали «своим»

Преступники, среди которых один является российским гражданином, а двое – выходцами из среднеазиатских государств, были задержаны сотрудниками пограничной службы при поддержке следователей Следственного комитета и бойцов Росгвардии.
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