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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40-летний Петтер Нортуг хочет перейти в одну из стран Карибского бассейна ради участия в Олимпиаде-2030: «Надеюсь, вопрос решится в течение полугода»

Двукратный олимпийский чемпион и 13‑кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг  намерен сменить спортивное гражданство ради участия в Олимпийских играх 2030 года.

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