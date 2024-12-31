Политолог: Государство осознало угрозу от неконтролируемых миграционных потоков

тн татьяна неструева интересный у нас народ . он в самом деле думает .что он умней тех кто управляет страной :? что власть не понимала что творит ? нам завезли несколько десятков миллионов дикарей. сифилисных зоофилов они выполнили план по завозу и сейчас будут делать вид что обеспокоены . чтобы свой не умный народ успокоить .

Тамара Султангареева Не вышвырнули и не вышвырнут "затулиных"! Они нужны президенту. Он же сказал на прямой линии (как и в прошлом году): " Надо, чтобы соблюдались их права, гарантии, в т.ч. и в медицинской сфере." Понимаете, должны соблюдаться права, гарантии мигрантов? Затулин в этом направлении и действует. Интересно, хоть кто-то в Думе вспомнит когда-нибудь о наших правах и гарантиях? Похоже, нет. Одна болтовня!