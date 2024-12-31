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Политолог: Государство осознало угрозу от неконтролируемых миграционных потоков

Политолог: Государство осознало угрозу от неконтролируемых миграционных потоков

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости В подписанной президентом России стратегии противодействия экстремизму уделяется внимание рискам, связанным с использованием мигрантов в качестве фактора распространения экстремизма, отмечает политолог Илья Ухов.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
интересный  у нас народ  . он  в самом деле думает  .что он умней тех  кто управляет  страной  :?  что власть не понимала что творит ?     нам завезли   несколько десятков миллионов   дикарей.  сифилисных   зоофилов   они   выполнили план  по завозу   и сейчас   будут делать вид  что обеспокоены  . чтобы   свой  не  умный народ  успокоить .
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2 час.
Тамара Султангареева
Не вышвырнули и не вышвырнут &quot;затулиных&quot;! Они нужны президенту. Он же сказал на прямой линии (как и в прошлом году): &quot; Надо, чтобы соблюдались их права, гарантии, в т.ч. и в медицинской сфере.&quot; Понимаете, должны соблюдаться права, гарантии мигрантов? Затулин в этом направлении и действует. Интересно, хоть кто-то в Думе вспомнит когда-нибудь о наших правах и гарантиях? Похоже, нет. Одна болтовня!
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1 час.
Тамара Султангареева
Наше государство осознало? Даже смешно думать об этом. Чтобы сейчас не делали на границе, бесполезная история: мигранты оккупировали все щели в нашей стране, как тараканы. Плодятся безмерно. Их кланы разрастаются с каждым днём. Они, благодаря заботе нашего государства о их потомстве, чувствуют себя уверенно и нагло. Русских тупых маргинальных девок берут замуж, обращают их в свою веру, напяливают на них хиджабы. Ненавидя русских, бородачи изо всех сил стараются превратить нашу страну в исламскую. Им позволено, получив гражданство, приобретать оружие. Пока наши парни на войне, эти здесь вовсю обустроились, хозяйничают. Так что, нет веры в родное государство, нет надежды на спокойное будущее.
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1 час.

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