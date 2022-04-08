Танцоры из школы № 1315 стали победителями регионального турнира

Фото: администрация школы № 1315Воспитанники танцевальной студии «Вертикаль» из школы № 1315 стали победителями рейтингового турнира Общероссийской Танцевальной Организации «Кубок центрального федерального округа по современной хореографии».
Фото: администрация школы № 1315Воспитанники танцевальной студии «Вертикаль» из школы № 1315 стали победителями рейтингового турнира Общероссийской Танцевальной Организации «Кубок центрального федерального округа по современной хореографии».
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