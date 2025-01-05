В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

Об этом сообщает Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило о зарегистрированной вспышке так называемого метапневмовируса человека (HMPV).
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