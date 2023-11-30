Песков: Армения суверенная страна и развивает отношения с кем считает нужным

Армения союзник России и РФ будет продолжать развивать с ней отношения. Так заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос о военном сотрудничестве Армении и Великобритании.
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