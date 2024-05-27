Четыре человека погибли под Майкопом

Четыре человека погибли под МайкопомСегодня, около 7 часов 30 минут, в дежурную часть отдела МВД России по Майкопскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с тяжкими последствиями, которое произошло на 1 километре автодороги «Обход города Майкопа».
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