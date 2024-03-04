Euractiv: ЕК через пару недель должна представить идеи по использованию российских активов

Журналисты издания Euractiv сообщают о том, что Еврокомиссия через две недели намерена предоставить официальное предложение по применению замороженных российских активов, которые собираются передать Киеву невзирая на последствия.
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