Погода в Самарской области изменит свой характер: будет тепло и солнечно!

После нескольких дней непогоды, когда вместо жаркого лета в Самарской области шли дожди, а температура воздуха лишь изредка достигала 20 градусов, пришло время порадовать жителей солнечным светом и теплом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии