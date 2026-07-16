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«Ни один европеец не расстроился бы»: новая атака по Киеву — успела ли уехать Урсула фон дер Ляйен?

«Ни один европеец не расстроился бы»: новая атака по Киеву — успела ли уехать Урсула фон дер Ляйен?

  Накануне Зеленский собирал европейских лидеров в столице Украины. Ночные удары по Киеву привели к пожарам на складах и промышленных предприятиях.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
По Урсуле промазали?
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1 м.
Элина Смирнова
Видно успела свалить Урсука фон дер швайн.
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
... такой праздник сорвали, уже и баяны заготовили...
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1 м.